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Более 23 тыс. подписей собрано в поддержку Собчак на выборах президента РФ

Политика
5 января, 19:05 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 5, января. /ТАСС

Телеведущая планирует собрать 120-130 тыс. подписей

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САРАТОВ, 5 января. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак сообщила о 23 тыс. собранных подписей в поддержку ее участия в выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

"Более 23 тыс. подписей уже собрано и более 8 тыс. из них верифицированы. Там очень жесткие требования, процесс верифицирования очень сложный. 23 тыс. было на конец вчерашнего дня, это число уже завтра может быть больше, так как есть задержка доставки из-за праздников и т. д.", - сказала Собчак в ходе открытой встречи с жителями Саратова. Она уточнила, что планируется собрать 120-130 тыс. подписей, всего кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать 100 тыс. подписей.

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Собчак также сообщила, что перечислила порядка 28 млн рублей из личных средств в свой избирательный фонд. "По поводу фонда - я зарабатываю деньги сама и уже перевела более 28 млн рублей из личных средств. Есть еще спонсоры, которые тоже перевели деньги", - сказала она.

По ее словам, имена спонсоров пока называть рано. "После регистрации эти люди будут готовы себя назвать", - пояснила она.

Собчак принимает участие в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива". Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Представить в ЦИК подписи и документы для регистрации кандидаты могут до 31 января.

Все кандидаты открывают специальный избирательный счет в отделении Сбербанка в Оружейном переулке в Москве. После этого они могут начать формировать избирательный фонд, размер которого не должен превышать 400 млн рублей. Изготовление подписных листов, работа сборщиков подписей, агитационные материалы должны оплачиваться только из избирательного фонда.

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