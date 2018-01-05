В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта, открылись в 16 городах России, при этом число городов увеличится. Об этом рассказала в пятницу ТАСС лидер участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Решили вновь поддержать не словом, а делом. Сегодня открыли точки сбора подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина в 16 городах России, - сказала Амельченкова. - Скоро к нам присоединяться и другие регионы страны".

В соответствии с законом, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Ранее региональный координатор "Волонтеров Победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага рассказала ТАСС, что первые пункты сбора подписей в России открылись в Хабаровске.

В регионах

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в пятницу в двух городах Башкирии - Уфе и Октябрьском. "Задействовано восемь активистов в общей сложности по республике. Настроение у людей праздничное, единомышленников очень много", - рассказал ТАСС координатор волонтеров в республике Александр Юдин.

В Томске сбор подписей начался на двух площадках. Как сообщил ТАСС Григорий Усольцев, заместитель регионального координатора "Волонтеров Победы", в связи с морозной погодой волонтеры переместились под крышу крупных торговых центров. Он рассказал также о мотивах участия волонтеров в сборе подписей: "Мы этим занимаемся потому, что мы - неравнодушные люди, и нам небезразлично будущее нашей страны, как и многим жителям Томска".

Как уточнили на запрос ТАСС в красноярском и иркутском отделениях движения, активисты также будут собирать подписи за выдвижение Владимира Путина. Начать кампанию планируют после праздников.

Впервые стартовал сбор подписей в поддержку Путина в Крыму и Севастополе. В процедуре принимают участие 12 волонтеров. "Люди подходят, хотят поставить свою подпись, но без паспорта это сделать невозможно. Многие возвращаются домой за документами", - сообщила ТАСС руководитель крымского регионального отделения "Волонтеров Победы" Елена Одновол.

Не остался в стороне Ульяновск. Председатель регионального штаба "Волонтеров Победы" Раиль Валеев рассказал ТАСС, что собирать подписи начали на двух площадках в крупных торгово-развлекательных центрах. В дальнейшем число активистов будет увеличиваться, площадки оборудуют не только в городе, но и в области, уточнил собеседник агентства.

Подписи собирают во Владикавказе и Грозном. "Мы не агитируем, не призываем, люди сами подходят и ставят свои подписи. Многие не могут принять участие, так как нет в наличии паспорта: они уходят, но обещают вернуться", - рассказал ТАСС региональный координатор "Волонтеров Победы" в Чечне Хусейн Бельтиев.

Два пункта открылись в Екатеринбурге. Один из них расположился в торговом центре, другой - в аэропорту "Кольцово". "Приятно наблюдать, как люди сами подходят и с удовольствием ставят свои подписи. Периодически образуются очереди. Их длина доходила до 15-20 человек - тема выборов у населения вызывает интерес", - рассказал ТАСС исполняющий обязанности руководителя регионального отделения движения "Волонтеры победы" Эльдар Валиуллин.

Кроме того, пункты сбора подписей в поддержку Путина открылись в пятницу в нескольких районах столицы.

Самовыдвижение Путина

26 декабря 2017 года собрание избирателей, прошедшее в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. В зале присутствовали 668 человек при необходимых 500.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. На следующий день Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешила открыть специальный счет в Сбербанке, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Уполномоченным Путина по финансовым вопросам стала первый заместитель руководителя центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова. Она же была его уполномоченным по финансовым вопросам во время кампании 2012 года. Уполномоченными группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Путина, стали Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, который сопровождал Путина при подаче документов в ЦИК, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.