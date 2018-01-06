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Общественница Волынец сдала в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента

Политика
6 января, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Ирина Волынец выдвинута партией "Народ против коррупции"

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Руководитель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец подала в ЦИК РФ документы для выдвижения на выборы президента. Об этом сообщила ТАСС сама Волынец и подтвердили в пресс-службе Центризбиркома.

"Да, сегодня документы приняли", - сказала Волынец.

В пресс-службе ЦИК подтвердили эту информацию.

Как сообщалось ранее, Волынец выдвинута партией "Народ против коррупции". Накануне она приходила в Центризбирком с пакетом документов, однако ее не приняли и попросили прийти 6 января.

Самовыдвиженцы могут подавать документы для выдвижения до 7 января включительно, кандидаты от партий - до 12 января. Этап подачи документов для регистрации и подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 31 января.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах нужно собрать подписи 100 тыс. избирателей в свою поддержку, самовыдвиженцам - 300 тыс. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Выборы президента состоятся 18 марта.

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