Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обвинения литовской стороны в адрес звезды советского театра и кино, народного артиста СССР Донатаса Баниониса (1924-2014 годы) в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР являются мелкой и подлой местью за роль раскаявшегося "лесного брата", сыгранную актером в 1965 году. Такое мнение высказал 6 января журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего "лесного брата" Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать". Правда глаза колет. Мелкая и подлая месть", - сказал Клинцевич.

Отмеченный многими премиями фильм "Никто не хотел умирать" рассказывает о борьбе с бандами "лесных братьев" в послевоенной Литовской ССР. Банионис сыграл в нем одну из главных ролей - бывшего бандита Вайткуса, вынужденно ставшего председателем сельсовета, и погибшего в борьбе с вооруженными националистами.

Ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил о том, что Банионис якобы был завербован КГБ СССР и поставлял ему информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

Многократный лауреат различных премий и фестивалей, Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах, в числе которых "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Король Лир" (1970) "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" (1972). Банионис награжден российским орденом Почета. В последние годы жизни актер говорил, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине. Банионис скончался в 2014 году.