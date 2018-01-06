Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью

Политика
6 января, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Сенатор заявил, что Литва мстит Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего "лесного брата" Вайткуса в фильме "Никто не хотел умирать"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обвинения литовской стороны в адрес звезды советского театра и кино, народного артиста СССР Донатаса Баниониса (1924-2014 годы) в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР являются мелкой и подлой местью за роль раскаявшегося "лесного брата", сыгранную актером в 1965 году. Такое мнение высказал 6 января журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего "лесного брата" Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать". Правда глаза колет. Мелкая и подлая месть", - сказал Клинцевич.

Отмеченный многими премиями фильм "Никто не хотел умирать" рассказывает о борьбе с бандами "лесных братьев" в послевоенной Литовской ССР. Банионис сыграл в нем одну из главных ролей - бывшего бандита Вайткуса, вынужденно ставшего председателем сельсовета, и погибшего в борьбе с вооруженными националистами.

Ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил о том, что Банионис якобы был завербован КГБ СССР и поставлял ему информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

Многократный лауреат различных премий и фестивалей, Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах, в числе которых "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Король Лир" (1970) "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" (1972). Банионис награжден российским орденом Почета. В последние годы жизни актер говорил, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине. Банионис скончался в 2014 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Банионис, Донатас Юозович
Страны
Литва Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом
7
Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама