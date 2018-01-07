ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента РФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Центризбирком России в воскресенье, 7 января, завершает прием документов, необходимых для выдвижения на выборы президента РФ кандидатов-самовыдвиженцев. Претендентов на высший государственный пост будут ждать в ЦИК в течение всего дня до полуночи.

Согласно календарному плану избирательной кампании, опубликованному на сайте Центризбиркома, самовыдвиженцы могут подать документы до 7 января включительно. "Центризбирком 7 января ждет самовыдвиженцев с документами до полуночи", - сказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Как сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, с момента начала избирательной кампании ведомство получило уведомление о проведении собраний избирателей в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов. По закону такие уведомления должны поступить в ЦИК не позднее чем за пять дней до проведения мероприятия. В собрании группы избирателей должны принять участия минимум 500 человек, обладающих активным избирательным правом.

Кандидатов от партий при этом вдвое меньше. По данным ЦИК, о проведении предвыборных съездов уведомила 21 партия из 67 имеющих право выдвигать кандидатов.

По предварительным данным, документы для выдвижения в ЦИК подали порядка десяти кандидатов, намеренных участвовать в выборах в формате самовыдвижения. По большинству претендентов комиссия уже приняла решение.

Так ЦИК зарегистрировал группы избирателей и уполномоченных групп в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина и заслуженного изобретателя России, депутата Костромской облдумы Владимира Михайлова. Им было дано разрешение открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысяч. Сбор подписей в поддержку Путина начался в городах России 5 января.

Причины отказов самовыдвиженцам

Многим самовыдвиженцам ЦИК отказал в регистрации группы избирателей и открытии специального избирательного счета по разным причинам. Так, Центризбирком решил, что блогер Алексей Навальный не может участвовать в выборах из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению. Навальный оспорил запрет ЦИК в Верховном суде (ВС) РФ, который согласился с позицией комиссии. Затем блогер обжаловал решение суда в апелляционной инстанции ВС, но снова проиграл.

Кроме того, ЦИК не допустил к выборам бизнесмена Сергея Полонского из-за того, что в собрании избирателей в его поддержку приняло участие менее 500 человек, журналиста Олега Лурье - из-за того, что с момента погашения его судимости по тяжкому преступлению прошло менее десяти лет.

Среди других самовыдвиженцев были супруга и советник муфтия Дагестана, главный редактор журнала "Ислам" Айна Гамзатова, общественный деятель Татьяна Воловик, представляющая интересы обманутых дольщиков, предприниматель, лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов. Гамзатовой и Воловик ЦИК отказал из-за нарушений при проведении собраний избирателей и непредоставления необходимых документов, а у Чухлебова обнаружился вид на жительство в Финляндии. По закону президентом России не может быть избран человек, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

По закону самовыдвиженец должен представить в ЦИК ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах. Также необходимо уведомить избирком о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года. Представлять в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января. После этого ЦИК в течение 10 дней будет проверять документы и подписи для вынесения решения о регистрации кандидата. Пока регистрацию прошел только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не надо собирать подписи, так как он был выдвинут парламентской партией.

Выборы президента России пройдут 18 марта.