ЦИК принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Тристана Присягина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Центризбирком России в воскресенье, когда истекает срок приема документов от самовыдвиженцев, принял пакет документов у претендента на президентский пост - общественного деятеля Тристана Присягина, передает корреспондент ТАСС.

В ходе приемки документов на вопрос о партийной принадлежности он заявил, что он "коммунист из "Единой России". Также Присягин сообщил, что ему "нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз". По словам Присягина, он числится директором фирмы, которая сейчас не работает, и занимается общественной деятельностью в Москве. Согласно информации на сайте общественного движения "Дети СССР", Присягин является одним из его основателей.

7 января - последний день, когда кандидаты, намеренные участвовать в выборах президента в формате самовыдвижения, могут подать документы в Центризбирком. В ведомстве ждут претендентов на высший государственный пост до полуночи.

По закону самовыдвиженец должен представить в ЦИК ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах. Также необходимо уведомить избирком о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Центризбирком для проверки документов направляет 14 запросов в 12 ведомств и, если бумаги в порядке, разрешает кандидатам открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысячи. Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года. Представлять в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января. Выборы президента России пройдут 18 марта.