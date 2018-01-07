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ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева

Политика
7 января, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Он записался на подачу документов на 22:22 мск. Журналистам Пугачев пояснил, что это время связано с "будущим нашей страны"

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Центризбирком России вечером воскресенья, когда истекает срок приема документов от самовыдвиженцев, принял пакет документов у претендента на президентский пост - самовыдвиженца Василия Пугачева, передает корреспондент ТАСС.

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Пугачев записался на подачу документов на 22:22 мск. Журналистам он пояснил, что это время связано с "будущим нашей страны". "Есть определенная энергетика у нашей страны", - пояснил Пугачев, и она, по его словам, соответствует числу восемь. "И 22:22 тоже соответствует числу восемь, поэтому это некое счастливое число для нашей страны, некий ориентир, чтобы у нашей страны было будущее", - сказал он.

Впрочем, Пугачев и его представители зашли в Центризбирком в 22:25 мск. Он объяснил, что подъехал к назначенному времени, но был вынужден подождать членов своей команды. Члены рабочей группы ЦИК, принимающие документы, предложили в протоколе указать время начала процедуры 22:22, если это так важно для кандидата. Пугачев согласился и поблагодарил представителей ведомства.

7 января - последний день, когда кандидаты, намеренные участвовать в выборах президента в формате самовыдвижения, могут подать документы в Центризбирком. В ведомстве ждут претендентов на высший государственный пост до полуночи. В течение дня документы в ЦИК уже принесли несколько человек, в частности, один из основателей общественного движения "Дети СССР" Тристан Присягин и Виктор Черепанов из Челябинской области.

По закону самовыдвиженец должен представить в ЦИК ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах. Также необходимо уведомить избирком о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Центризбирком для проверки документов направляет 14 запросов в 12 ведомств и, если бумаги в порядке, разрешает кандидатам открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысячи. Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года. Представлять в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января, выборы президента России пройдут 18 марта.

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