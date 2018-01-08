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Кандидаты в президенты РФ потратили на предвыборные кампании почти 30 млн рублей

Политика
8 января, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В частности, со счета Владимира Путина было потрачено 13,4 млн рублей

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Здание Центральной избирательной комиссии РФ

Здание Центральной избирательной комиссии РФ

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тринадцать кандидатов в президенты РФ по состоянию на пятницу, 5 января, потратили в рамках предвыборных кампаний в общей сложности 29,54 млн рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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На избирательный счет Путина поступили уже 400 млн рублей

Большая часть израсходованных средств приходится на четырех кандидатов - Владимира Путина, Бориса Титова, Григория Явлинского и Ксению Собчак.

В частности, со счета Путина было потрачено 13,4 млн рублей. Уточняется, что более 9,1 млн рублей было потрачено на изготовление и распространение агитационных материалов. С той же целью Титов потратил около 2,2 млн рублей из общей суммы расходов почти в 2,5 млн.

На финансовое обеспечение сбора подписей Собчак израсходовала 3,65 млн рублей (всего ее траты составили 3,73 млн), а Явлинский - 1,6 млн (при общих расходах в 9,4 млн рублей).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 января 13 кандидатов в президенты открыли специальные избирательные счета. Больше всех средств собрано на счете действующего президента РФ Владимира Путина, который стал кандидатом в порядке самовыдвижения, - порядка 400 млн рублей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрал около 200 млн рублей и, по данным ЦИК, пока ничего не потратил. На счетах остальных 11 кандидатов было собрано в общей сложности порядка 50 млн рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
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Титов, Борис Юрьевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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