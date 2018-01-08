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Рябков сообщил, что рассчитывает провести встречу с Шэнноном в январе

Политика
8 января, 19:15 дата обновления: 8 января, 20:13 UTC+3 МОСКВА 8, января. /ТАСС

Как заявил замглавы МИД РФ, в ведомстве ориентируются на то, что встреча пройдет в России

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рассчитывает в январе провести встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном для обсуждения вопросов стратегической стабильности и двусторонней повестки.

"Мы приветствуем готовность американской стороны провести встречу на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для обсуждения всего комплекса вопросов стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. По срокам наше безусловное предпочтение - январь", - сказал он в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"В Москве ориентируются на то, что встреча пройдет в России", - отметил замминистра.

В США дату предполагаемой встречи Рябкова и Шэннона пока не называют. "В настоящее время у нас нет объявлений ни о каких встречах", - отметил представитель Госдепартамента. По его словам, Вашингтон рассчитывает продолжать в наступившем году контакты с Россией на таком же уровне и с такой же частотой, как в ушедшем.

Предыдущая встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в Хельсинки. Сторонам не удалось добиться решения существующих проблем в отношениях двух стран, но, как отмечали на Смоленской площади, Россия и США смогли прояснить позиции по ряду вопросов. Ранее сам Рябков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что сейчас нужно "активизироваться с точки зрения нахождения взаимоприемлемых окон и определения повестки дня".

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