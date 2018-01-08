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Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России

Политика
8 января, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Сенатор назвал визит американского корабля раздражающим фактором

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России ничем не грозит, ситуация находится под контролем. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России не представляет. Ситуация контролируется, любые случайности исключены", - сказал Клинцевич.

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Вместе с тем, по его словам, эсминец является раздражающим фактором. "Все делается для того, чтобы вывести Россию из себя. Совершенно вызывающе выглядит цель визита - укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО", - отметил Клинцевич.

По его словам, украинский режим рассматривает визит американского корабля как очередное проявление солидарности с его курсом. "Но зачем все это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Carney DDG64 прибыл в порт Одессы, где пробудет до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США назвало целью визита корабля "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

В июле 2017 года Carney DDG64 уже был в Одессе. Он принимал участие в украинско-американских военно-морских учениях Sea Breeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

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