В Госдуме создана рабочая группа для изучения вопросов с конфликтами интересов у депутатов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Рабочая группа для изучения вопросов с возможными конфликтами интересов у депутатов создана в Госдуме, по итогам ее работы возможны антикоррупционные поправки в законодательство. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

"Задача рабочей группы - изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов", - пояснил он, уточнив, что подразумеваются в том числе обращения парламентариев в различные структуры.

"Поводом для этого стало обсуждение тем, связанных с конфликтами интересов, которые касались наших коллег, и понимание того, что есть несовершенство закона, - продолжил спикер. - В этой связи, мы считаем, было бы правильно собрать всех профессионалов для поиска решений".

Володин подтвердил, что глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев Наталья Поклонская обратилась к нему с соответствующими "предложениями по итогам рассмотрения вопроса одного из депутатов (единоросса Андрея Палкина - прим. ТАСС)".

По словам спикера, в состав рабочей группы вошли руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба, а также Наталья Поклонская. Результаты работы депутатской группы ожидаются в течение месяца, заключил председатель Госдумы.