Госдума в весеннюю сессию примет 23 проекта для реализации посланий президента

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы примут 23 законопроекта для реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"В приоритете [работы Госдумы в весеннюю сессию] вопрос завершения законодательного обеспечения посланий президента. Нам необходимо принять 23 закона. Мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что нужно это сделать как можно быстрее, потому что решение этих вопросов ждут люди, поэтому мы выделяем их как приоритетное направление", - сказал он.

Володин также добавил, что в приоритете работы нижней палаты в весеннюю сессию стоит вопрос обеспечения жильем граждан. В частности, пояснил он, речь идет о защите тех граждан, которые вложили свои средства в долевое строительство.