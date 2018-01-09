Слуцкий: Россия могла бы стать посредником на межкорейских переговорах по денуклеаризации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что для продвижения межкорейских переговоров по денуклеаризации могут потребоваться усилия международных посредников, в том числе России.

"С большой вероятностью для продвижения в вопросах денуклеаризации и ядерного досье потребуются усилия также международных посредников. С учетом того, что этот вопрос непосредственно затрагивает интересы РФ, прежде всего по причине территориальной близости наших границ, Россия может выступить в такой роли", - заявил Слуцкий журналистам во вторник, комментируя первый раунд переговоров на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея.

При этом глава комитета добавил, что российские депутаты приветствуют "любые переговоры между Сеулом и Пхеньяном". "Любой элемент таких переговоров мы приветствуем и другого отношения быть не может", - добавил он. Вместе с тем Слуцкий заметил, что "говорить о каких-то результатах пока рано".

Слуцкий напомнил, что Россия находится в конструктивных отношений и с КНДР, и с Южной Кореей. "Мы всегда остаемся последовательными сторонниками того, что все вопросы по урегулированию на Корейском полуострове должны решаться за столом переговоров, а эскалация напряжения может привести к непредсказуемым последствиям для мирового сообщества. Что касается США, которые считают себя центром мира, то они, на мой взгляд, должны сейчас свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать Северную Корею и дождаться первых результатов межкорейских переговоров", - заключил он.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх 2018 года.