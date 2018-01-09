Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: Россия могла бы стать посредником на межкорейских переговорах по денуклеаризации

Политика
9 января, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам при этом отметил, что пока рано говорить о каких-то результатах переговоров между Сеулом и Пхеньяном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что для продвижения межкорейских переговоров по денуклеаризации могут потребоваться усилия международных посредников, в том числе России.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"С большой вероятностью для продвижения в вопросах денуклеаризации и ядерного досье потребуются усилия также международных посредников. С учетом того, что этот вопрос непосредственно затрагивает интересы РФ, прежде всего по причине территориальной близости наших границ, Россия может выступить в такой роли", - заявил Слуцкий журналистам во вторник, комментируя первый раунд переговоров на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея.

При этом глава комитета добавил, что российские депутаты приветствуют "любые переговоры между Сеулом и Пхеньяном". "Любой элемент таких переговоров мы приветствуем и другого отношения быть не может", - добавил он. Вместе с тем Слуцкий заметил, что "говорить о каких-то результатах пока рано".

Слуцкий напомнил, что Россия находится в конструктивных отношений и с КНДР, и с Южной Кореей. "Мы всегда остаемся последовательными сторонниками того, что все вопросы по урегулированию на Корейском полуострове должны решаться за столом переговоров, а эскалация напряжения может привести к непредсказуемым последствиям для мирового сообщества. Что касается США, которые считают себя центром мира, то они, на мой взгляд, должны сейчас свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать Северную Корею и дождаться первых результатов межкорейских переговоров", - заключил он.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама