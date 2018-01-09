Горсовет Вашингтона решил переименовать улицу перед посольством России в честь Немцова

ВАШИНГТОН, 9 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Городской совет Вашингтона принял во вторник законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза.

Ускоренный порядок принятия

"Сегодня два решения принял Городской совет Вашингтона. В первом чтении единогласно одобрен законопроект о площади Бориса Немцова перед посольством России. Одновременно с этим совет проголосовал за ускоренный порядок принятия закона", - сказал он.

Кара-Мурза пояснил, что при обычном порядке проект закона вступил бы в силу только весной. "Нам важно, чтобы церемония открытия площади состоялась 27 февраля, в третью годовщину убийства", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что принятие второго законопроекта, который носит "чрезвычайный" характер, позволит приблизить дату переименования. "И сегодня уже точно можно говорить, что 27 февраля на карте Вашингтона появится площадь Бориса Немцова. Это первое в мире увековечение его памяти", - добавил он. По словам Кара-Мурзы, срочный законопроект вступит в силу через десять дней, 19 января, однако новые таблички будут закрыты до официальной церемонии открытия, запланированной на день годовщины убийства Немцова.

После этого адрес посольства России станет двойным - "Борис Немцов плаза - Висконсин-авеню". В пояснительных материалах к законопроекту указано, что в случае "символического переименования" новое название добавляется к официальному. Переименована будет проезжая и пешеходная площадь непосредственно перед главными воротами российской дипмиссии.

При этом чрезвычайный законопроект имеет временный статус, он действует в течение трех месяцев, но за это время Горсовет полностью завершит работу над основным. После того, как его подпишет мэр, начнется 30-дневный период его пассивного рассмотрения в Конгрессе США, но, как заметил Кара-Мурза, это лишь формальная процедура, федеральные законодатели могут заблокировать его лишь решением обеих палат, вероятность этого практически нулевая.

Как заявил ранее в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI посол России в США Анатолий Антонов, российская сторона примет любое решение городских властей Вашингтона. По его словам, это не отразится на работе посольства. Дипломат также выразил надежду на то, что это переименование будет преследовать цели, которые "носят благородный характер", а это не будет сделано "в пику Российской Федерации".

Убийство Немцова

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. 13 июля Московский окружной военный суд признал пять фигурантов дела виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.