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Россия инициировала в СБ ООН обсуждение ситуации в Ракке

Политика
9 января, 23:42 UTC+3 ООН ООН 9, января. /ТАСС

Город был освобожден от террористов 17 октября

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ООН, 9 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит во вторник ситуацию в сирийском городе Ракка, освобожденном от террористов вооруженными формированиями при поддержке коалиции, возглавляемой США. Как заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, речь на закрытой встрече пойдет о гуманитарной обстановке в городе.

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"Мы хотим обсудить гуманитарную ситуацию", - сказал дипломат, направляясь на совещание Совбеза.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

Москва и Дамаск неоднократно обращали внимание на ситуацию в Ракке, в частности, 29 ноября постпред РФ при ООН заявил, что США и из союзники пытаются "скрыть тяжелые последствия своей военной операции" по освобождению сирийского города. В свою очередь Сирия ранее направила письмо в ООН, в котором утверждается, что авиация коалиции устроила "кровавую бойню, унесшую тысячи жизней, а сам город стерла с лица земли".

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Успехи сирийской военной кампании России

В начале декабря ООН сообщила, что в Ракке ощущается острая нехватка продовольствия и воды, кроме того, в городе каждый день гибнут люди от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Британский постпред Мэттью Райкрофт во вторник критически отнесся к желанию России поднять тему Ракки в Совете Безопасности. Он обратил внимание на гуманитарную ситуацию в другой части Сирии - провинции Идлиб. По его словам, оттуда поступают "сообщения о том, что российская авиация поддерживает сирийский режим и позволяет ему проводить ужасные бомбардировки", от которых якобы гибнут мирные жители.

Комментируя пожелание британского коллеги сосредоточиться на происходящем в Идлибе в ходе консультаций в СБ ООН, Василий Небензя заявил, что "каждый вправе обсуждать то, чего он хочет".

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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