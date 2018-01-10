Госдума проведет в среду первое заседание весенней сессии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдума в среду соберется на первое пленарное заседание весенней сессии. Новый парламентский сезон откроется выступлением председателя палаты Вячеслава Володина.

Рассказывая ранее журналистам о приоритетах работы Госдумы на предстоящий период, спикер отметил, что в центре внимания будет законодательное обеспечение развития цифровой экономики. Володин рассматривает эту сферу как открывающую "большие возможности и перспективы не только для экономики, но и в целом для страны". Он призвал действовать так, чтобы Россия могла экспортировать свои наработки и создавать условия для того, чтобы именно внутри страны "создавались будущие технологии", чтобы "не только совершенствовать многое в жизни [граждан], но и чтобы экономика от этого становилась более сильной".

Конкретные законодательные решения по развитию цифровой экономики планируется принять уже на этой неделе. В частности, палата намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который наделяет IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности концессионных соглашений. Документ был внесен председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым и рядом его коллег во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина об утверждении программы "Цифровая экономика".

Важным направлением законотворчества в весеннюю сессию останется обеспечение реализации Послания президента Федеральному собранию. Как уточнил Володин, для завершения выполнения этой задачи необходимо принять 23 закона. Он призвал ускорить работу над соответствующими инициативами, "потому что решения этих вопросов ждут люди". Спикер пояснил, что речь идет в том числе о законопроектах, связанных с развитием бизнеса в стране.

Среди других ключевых тем повестки палаты в новом сезоне - защита граждан, вложивших средства в долевое строительство.