Небензя: помощник Трампа высказался в СБ ООН за сотрудничество с Россией по Афганистану

ООН, 10 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер высказался за сотрудничество с Россией по Афганистану. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Макмастер во вторник провел встречу с членами Совета Безопасности. "Он пробрифинговал нас по Афганистану, это было очень полезно", - сказал российский дипломат.

Небензя сообщил, что согласился с представителем американской администрации "по большинству из пунктов, которые тот затронул". "Он упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану, что является обычным вопросом, в котором мы можем налаживать сотрудничество. Я полностью согласился, я сказал, что президент [России Владимир] Путин, когда давал пресс-конференцию в декабре, поблагодарил американцев за присутствие в Афганистане, за работу, которую они делают, он подчеркнул необходимость сотрудничества по этому вопросу", - подвел постпред РФ итоги встречи с помощником президента США.