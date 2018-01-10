Замглавы МИД РФ обсудил с послом Палестины обострение обстановки в секторе Газа

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль обсудили ситуацию с эскалацией напряженности на палестинских территориях после решения Вашингтона по Иерусалиму и вопросы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили в среду в российском дипведомстве.

"В ходе беседы подробно обсуждалось положение дел на палестинских территориях, включая сектор Газа, в свете эскалации напряженности, вызванной решением администрации США по Иерусалиму 6 декабря 2017 года", - отметили в МИД РФ. "Особое внимание было уделено актуальным вопросам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства, в том числе в контексте российских усилий по оказанию содействия этому процессу", - информировали в министерстве.

Стороны констатировали "обоюдный настрой на поддержание и впредь активного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений".

Встреча состоялась по просьбе палестинского дипломата.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 28 декабря Генассамблея ООН подавляющим большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа.