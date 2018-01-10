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Путин назначил Николая Софинского новым послом РФ в Уругвае

Политика
10 января, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

По совместительству Софинский назначен наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Уругвае, им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Софинского Николая Всеволодовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - говорится в тексте документа.

Софинский родился в 1958 году, в 2008 - 2011 годах занимал должность замдиректора департамента Северной Америки МИД России, в 2011 - 2015 годах был послом РФ в Перу.

Другим указом президент освободил от должности Алексея Лабецкого, возглавлявшего российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.

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