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Сергей Баринов перешел из Роскосмоса на пост министра инвестиций Нижегородской области

Политика
10 января, 14:09 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, января. /ТАСС

До назначения Баринова министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений региона возглавляла Екатерина Пивоварова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил заместителя генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" госкорпорации "Роскосмос" Сергея Баринова исполняющим обязанности министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Сергей Баринов имеет большой опыт в области управления различными активами: ценными бумагами, государственным имуществом, интеллектуальной собственностью. Уверен, что опыт этого человека будет востребован в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба Никитина.

Баринов родился в 1976 году в Москве, получил три высших образования. Кандидат наук, имеет степень МВА. Ранее Баринов занимал разные должности в Министерстве государственного имущества РФ, Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, возглавлял структурные подразделения холдинговых компаний госкорпорации "Ростех". С 2015 года руководил управлением госимущества Роскосмоса, с 2016 года являлся заместителем генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Госкорпорации "Роскосмос".

До назначения Баринова министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области с октября 2016 года возглавляла Екатерина Пивоварова.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку 70-летнего Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, который тот занимал на протяжении 12 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.

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