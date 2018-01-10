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Посольство РФ в Австрии требует наказать осквернивших памятник советским воинам в Вене

Политика
10 января, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Российское диппредставительство направило в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Австрии осудило акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Вене и потребовало от властей страны наказать виновных в осквернении мемориала. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице диппредставительства в Facebook.

"По данному вопиющему акту вандализма в МИД Австрии посольством России направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию в соответствии с австрийским законодательством виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении. Также посольство предложило установить рядом с мемориалом камеры видеонаблюдения. Отмечается, что коммунальным службам Вены уже дано указание устранить нанесенный мемориалу ущерб.

Ранее в среду пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров сообщил, что памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене подвергся осквернению вандалами в ночь с 9 на 10 января. Постамент памятника был облит черной краской.

Монумент создали архитектор С. Яковлев и скульптор М. Интизарьян. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию.

Памятник был открыт 19 августа 1945 года. Он представляет собой 12-метровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года.

За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.

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