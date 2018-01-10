Экс-замминистра образования и науки Людмила Огородова стала замгубернатора Томской области

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову, ранее занимавшую пост заместителя министра образования и науки РФ, она приступает к своим обязанностям с четверга, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"Рассчитываю, что Людмила Огородова принесет в курируемую сферу свой федеральный опыт и сделает томский научно-образовательный комплекс еще успешнее. Томичи занимаются наукой не по разнарядке, а по призванию, и, пока ученые с мировыми именами совершают открытия в фундаментальных исследованиях и прикладных разработках, задача областной власти - подготовить им достойную смену, создать достойные условия для учебы и работы новому поколению", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Жвачкин заявил, что принял решение сосредоточить в руках нового заместителя все образование - от детских садов и школ, до колледжей, университетов и академических институтов. "Нам нужно построить систему непрерывной работы с талантами. Уверен, знаний и энергии Людмилы Михайловны для этого хватит", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки Людмилу Огородову. Она была назначена на должность замминистра образования и науки РФ 26 августа 2013 года, тогда входила в команду экс-министра Дмитрия Ливанова.

В 2011 годом являлась депутатом Государственный думы РФ. В 2003-2011 годах работала проректором по научной работе и последипломной подготовке Сибирского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук.