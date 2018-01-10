Нижегородские депутаты 17 января изберут главу Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты выберут главу города, состоится 17 января, сообщила в среду пресс-служба гордумы.

Депутаты регионального парламента 26 октября 2017 года приняли изменения в закон, согласно которому управлять Нижним Новгородом будет один руководитель, тогда как ранее полномочия по управлению городом были поделены между главой администрации и главой города. Заседание конкурсной комиссии, которая выдвинет кандидатуры для избрания на должность, назначено на 12 января. В комиссию вошли пять представителей от городской думы и пять человек из команды главы Нижегородской области.

"12 января мы собираемся и проводим в Круглом зале городской думы заседание конкурсной комиссии, оно будет открытое для прессы и для всех желающих. На нем будет принято решение о выдвижении кандидатур для избрания на должность главы Нижнего Новгорода, которое состоится на заседании городской думы 17 января", - цитирует пресс- служба председателя конкурсной комиссии, и. о. председателя городской думы Елизавету Солонченко.

Ранее сообщалось, что документы в конкурсную комиссию подали четыре человека. Как сообщили в среду в пресс- службе, число претендентов сократилось до трех - самовыдвиженец Сергей Ромашов (начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра") отозвал свое заявление.

Таким образом, на пост главы Нижнего Новгорода претендуют: глава администрации городского округа Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов гордумы), руководитель фракции партии ЛДПР в областном парламенте Владислав Атмахов (выдвинут фракцией партии в гордуме), а также депутат Госдумы от региона Владимир Панов, кандидатуру которого выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

12 октября 2017 года врио губернатора предложил выстроить единую вертикаль в системе управления власти городом, отметив, что разделение власти между главой города и руководителем администрации не соответствует стоящим перед городом задачам. С 2010 года в Нижнем Новгороде обязанности по управлению городом поделены между главой городской администрации и главой города, который также занимает должность председателя городской думы.