Суд в Петербурге признал иноагентом и ликвидировал профсоюз "Рабочая ассоциация"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации межрегионального профессионального союза "Рабочая ассоциация" (МПРА), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора Петербурга в защиту неопределенного круга лиц к межрегиональному профессиональному союзу "Рабочая Ассоциация" о ликвидации организации. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что МПРА ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование.

Союз "Рабочая ассоциация" был создан летом 2006 года представителями двух организаций - "Форд" (Всеволожск) и "АВТОВАЗ" (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий. С 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей. Председателем профсоюза является Алексей Этманов, который ранее организовал несколько забастовок на заводе "Форд", а в 2011 был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области.