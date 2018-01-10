Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Петербурге признал иноагентом и ликвидировал профсоюз "Рабочая ассоциация"

Политика
10 января, 15:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, января. /ТАСС

Прокуратура установила, что организация ведет политическую деятельность и финансируется из-за рубежа

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации межрегионального профессионального союза "Рабочая ассоциация" (МПРА), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора Петербурга в защиту неопределенного круга лиц к межрегиональному профессиональному союзу "Рабочая Ассоциация" о ликвидации организации. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что МПРА ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование.

Союз "Рабочая ассоциация" был создан летом 2006 года представителями двух организаций - "Форд" (Всеволожск) и "АВТОВАЗ" (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий. С 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей. Председателем профсоюза является Алексей Этманов, который ранее организовал несколько забастовок на заводе "Форд", а в 2011 был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
3
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
4
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
5
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама