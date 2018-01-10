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СМИ-иноагентами могут признать блогеров, получающих деньги от иностранных правительств

Политика
10 января, 15:32 UTC+3

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что для этого необходимы доказательства финансирования лица из-за рубежа

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ-иноагентом в России может быть признан в том числе блогер, получающий деньги от иностранного правительства при наличии соответствующих доказательств.

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В частности, под действие предлагаемых норм "подпадет блогер, который получает деньги от иностранного правительства, например, через фонд, который находится в США, и получает деньги на распространение информации из их источников", сказал парламентарий в среду на заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассматривается соответствующий законопроект.

"Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам", - уточнил он.

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