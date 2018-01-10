СМИ-иноагентами могут признать блогеров, получающих деньги от иностранных правительств

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ-иноагентом в России может быть признан в том числе блогер, получающий деньги от иностранного правительства при наличии соответствующих доказательств.

В частности, под действие предлагаемых норм "подпадет блогер, который получает деньги от иностранного правительства, например, через фонд, который находится в США, и получает деньги на распространение информации из их источников", сказал парламентарий в среду на заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассматривается соответствующий законопроект.

"Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам", - уточнил он.