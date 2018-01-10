В Госдуме предложили присвоить посольству США в РФ адрес Североамериканский тупик, дом 1

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) обратится в мэрию Москвы и Мосгордуму с просьбой присвоить новый почтовый адрес посольству США в РФ - "Североамериканский тупик, дом 1". Инициатива парламентария обусловлена решением в США переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова, сообщили в среду в пресс-службе депутата.

Американское диппредставительство расположено в Москве по адресу Большой Девятинский переулок 8.

"Москва - древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров", - заявил Дегтярев.

"Но вполне можем поменять посольству США [в РФ] почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик" в честь навязчивой внешней политики США и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом 1", - предложил он. По словам депутата, он подготовил соответствующие письма в адрес мэрии Москвы и Мосгордумы.

Во вторник городской совет Вашингтона принял законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова. Как сообщил ТАСС председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза, в первом чтении законопроект был одобрен единогласно, а также одобрен ускоренный порядок его дальнейшего рассмотрения для того, чтобы площадь Немцова могла быть открыта 27 февраля, в третью годовщину его убийства.