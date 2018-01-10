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Эксперт: каждый из сопредседателей штаба Путина олицетворяет прорыв в своей отрасли

Политика
10 января, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Все они, по мнению Екатерины Курбангалеевой, являются "профессионалами высокой пробы"

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Каждый из трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина олицетворяет прорыв, безусловное достижение и большой шаг вперед в своей отрасли. Такое мнение выразила в среду ТАСС директор Автономной некоммерческой организации "Научно- исследовательский центр "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.

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Ранее сопредседателями предвыборного штаба Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок на выборах в марте 2018 года, стали руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и гендиректор Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Елена Шмелева, Александр Румянцев и Сергей Когогин олицетворяют прорыв, безусловное достижение и большой шаг вперед в российском образовании, медицине и промышленности",- сказала Курбангалеева.

По ее словам, каждый из трех сопредседателей является "профессионалом высокой пробы, доказавшим свою состоятельность и делом заработавший авторитет в своей отрасли". " Если попытаться считывать смыслы, то выбор именно этих трех сопредседателей означают три ценностных ориентира кампании кандидата в президенты РФ Владимира Путина: широкая народная поддержка, профессионализм и развитие",- добавила эксперт.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. На этой неделе сбор подписей начался.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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