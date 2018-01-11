Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который намерен принять участие в выборах главы государства 18 марта 2018 года в качестве самовыдвиженца, посетил в среду свой предвыборный штаб, где провел встречу с его сопредседателями и пообщался с волонтерами, собирающими подписи граждан.

Штаб в Гостином дворе

Избирательный штаб Путина разместился в Гостином дворе - расположенном вблизи Кремля памятнике архитектуры, являющемся одним из крупнейших выставочных и торговых центров. Во время прошлой избирательной кампании, в которой Путин участвовал от "Единой России", его штаб находился в здании столичной мэрии на Новом Арбате, где на этот раз будет действовать общественная приемная кандидата.

Кроме того, как пояснила журналистам один из сопредседателей штаба Елена Шмелева, для связи с избирательным штабом будет включен телефон "горячей линии", предусмотрено также открытие сайта кандидата. Шмелева не исключила, что будет запущен telegram-канал и откроются страницы в социальных сетях.

Придя в штаб, Путин пообщался с волонтерами, собирающими подписи избирателей в поддержку его участия в кампании. "У вас добрые глаза и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, - самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно", - обратился он к волонтерам.

Те, в свою очередь, подарили Путину толстовку с логотипом предвыборного штаба, которую он пообещал оставить на память. Путина также попросили оставить пожелание на "доске пожеланий". В самом центре под хештегом "Готов к победе" он написал: "Спасибо за доверие и совместную работу".

Сопредседатели-символы

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся в штабе, стало назначение его руководителей. Сразу после того, как Путин в начале декабря прошлого года объявил о намерении пойти на четвертые для него президентские выборы, СМИ строили различные догадки, кто станет главой его штаба и возьмет на себя значительную часть функций по ведению избирательной кампании.

Шесть лет назад штабом Путина руководил кинорежиссер, депутат Госдумы и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Говорухин. Среди предполагаемых кандидатур на должность главы нынешнего штаба назывались фамилии как чиновников, представителей администрации президента, так и общественных деятелей.

Однако в результате было принято решение, что впервые у штаба будет не один, а три сопредседателя. Ими стали руководитель фонда "Талант и успех", учредившего центр одаренных детей "Сириус", Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

В беседе с ними Путин обратил внимание, что работа штаба не может быть формальной и что ее следует направлять на выстраивание прямого общения с людьми. "Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, - она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, - нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно", - сказал Путин.

Как пояснил Когогин, полномочия между сопредседателями будут распределены следующим образом: Шмелева будет курировать вопросы функционирования сайта, работы со СМИ и общественностью, "все, что касается идеологической части работы штаба"; с доверенными лицами будет работать Румянцев, а самому Когогину "по роду деятельности достаются вопросы экономические".

По мнению политолога, директора Автономной некоммерческой организации "Научно-исследовательский центр "Особое мнение" Екатерины Курбангалеевой, назначение сопредседателей штаба, представляющих три ключевые отрасли, символизирует ценностные ориентиры кампании.

"Елена Шмелева, Александр Румянцев и Сергей Когогин олицетворяют прорыв, безусловное достижение и большой шаг вперед в российском образовании, медицине и промышленности", - сказала Курбангалеева ТАСС. По ее словам, каждый из трех сопредседателей является "профессионалом высокой пробы, доказавшим свою состоятельность и делом заработавший авторитет в своей отрасли".

"Если попытаться считывать смыслы, то выбор именно этих трех сопредседателей означают три ценностных ориентира кампании кандидата в президенты РФ Владимира Путина: широкая народная поддержка, профессионализм и развитие", - полагает эксперт.

Полностью структура штаба пока не сформирована. Когогин допустил, что в его работе могут принять участие в том числе чиновники и сотрудники администрации президента. Как пояснил пресс-секретарь штаба, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, сопредседатели, как и другие члены штаба, будут работать на общественных началах.

Доверенные лица

Во время встречи с Путиным сопредседатели передали ему первую часть списка доверенных лиц, которые в ходе кампании будут вести агитацию в пользу кандидата.

По словам Румянцева, в первую часть этого списка вошли 264 человека, всего же предполагается зарегистрировать в качестве доверенных лиц порядка 500 человек.

Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц, в прошлой кампании у Путина их было 499. Этот список "был серьезным образом изменен, очень много новых лиц появилось, многие из тех, кто участвовал [в предыдущей кампании], не могут по тем или иным причинам участвовать [в нынешней]", отметил Румянцев. По его прогнозу, полный список доверенных лиц будет сформирован уже к концу января.

В уже известную часть списка вошли представители разных сфер - деятели культуры, науки, образования, здравоохранения.

"В число доверенных лиц вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и космонавт Сергей Крикалев", - сообщила ТАСС Шмелева. Она уточнила, что в список также включены музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кинорежиссер, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Сбор подписей

Одной из задач штаба является организация работы по сбору подписей в поддержку кандидата. Как самовыдвиженцу Путину необходимо собрать 300 тыс. подписей граждан, до 31 января их необходимо предоставить вместе с другими документами в Центризбирком для регистрации кандидата.

Сбор подписей, которым занимаются в том числе представители организации "Волонтеры Победы", стартовал 5 января. На данный момент, по словам Когогина, во всех регионах России уже развернуто 625 точек сбора подписей. "В штабе мы уже начали проверку, уверен, что качество подписных листов будет очень высоким", - сказал он, выразив уверенность, что "до конца января подписей будет собрано более чем достаточно".

На процедуру сбора подписей обратил внимание на встрече с сопредседателями Путин, подчеркнувший необходимость проводить эту работу максимально корректно. "Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений", - сказал он.

Работа по сбору подписей в поддержку кандидатов оплачивается из избирательного фонда. Как поясняла ранее уполномоченный представитель Путина по финансовым вопросам Наталья Орлова, этот фонд уже полностью сформирован. По закону, предельный объем расходов фонда может быть не более 400 млн рублей, то, что превышает данный лимит, возвращается тем, кто переводил средства.

В беседе с журналистами в штабе Орлова уточнила, что на сегодня на счет поступило более 100 пожертвований от физических лиц и порядка 25 - от юридических. Она добавила, что "платежи от физических лиц достаточно разнообразны - начиная от 10 рублей, кончая суммами 30 - 50 тыс. рублей".