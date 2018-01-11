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Слуцкий: наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента РФ

Политика
11 января, 13:38 UTC+3 МОСКВА 11, января. /ТАСС

По словам депутата, "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение"

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российская сторона не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента РФ в 2018 году. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем [на выборы президента РФ]", - сообщил Слуцкий. По его словам, "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение".

Что касается приглашения наблюдателей от других международных структур, в частности таких, как Парламентская ассамблея и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ, то "эти списки пока формируются", добавил Слуцкий.

Ранее о том, что Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством РФ, Центральной избирательной комиссией РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента РФ - 2018 Разногласия между РФ и ПАСЕ
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