Кандидат от КПРФ на выборах президента представил программу "20 шагов Павла Грудинина"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Павел Грудинин представил свою программу из 20 пунктов, где присутствуют основные меры, реализация которых, по его словам, позволит России вновь стать сильной и могучей державой, преодолеть бедность и обеспечить достойную жизнь граждан. Документ размещен в четверг на официальном сайте КПРФ.

В первых пунктах программного заявления Грудинина речь идет "о смене экономической стратегии" и "восстановлении экономического суверенитета России". "Приоритетом станет благополучие широких народных масс… Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу; проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков", - говорится в нем. Государство, согласно документу, вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта.

В случае победы на президентских выборах команда Грудинина намерена "ограничить доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку". "Откажемся от участия в ВТО... Кредитные ресурсы [направим] на восстановление экономики, с этой целью снизим банковский процент, пресечем дикий вывод капиталов за рубеж, сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека", - отмечается в программном заявлении.

Новой индустриализации и модернизации экономики Грудинин намерен добиваться, опираясь на науку и новые технологии.

Продовольственная безопасность РФ

Продовольственную безопасность страны команда Грудинина намерена обеспечивать за счет устойчивого развития села. "На эти цели мы направим не менее 10% бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания", - говорится в программе.

"Наша историческая задача - обеспечить возрождение "провинциальной" России", - заявляет Грудинин. Для этого в планах кандидата в президенты выравнивание возможностей региональных бюджетов, газификация страны, поддержка малых городов, поселков и сельских поселений. "Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернем бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах", - поясняется в его программе.

Контроль над ценами на продукты и налоги

Грудинин также намерен контролировать цены на основные продукты и товары первой необходимости, а также тарифы ЖКХ. "Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги, снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи", - указывает он.

Налоги команда кандидата от КПРФ намерена распределять "в интересах справедливости и развития". "Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменен. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий, будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему "Платон", - утверждает Грудинин.

Социальная сфера

В случае победы на выборах президента Грудинин намерен восстановить "гарантии на труд и 8-часовой рабочий день и обеспечить людей работой и приличной зарплатой". "Минимальная заработная плата составит 25-30 тыс. рублей… Мы вернем гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных вузов получат гарантированное первое рабочее место, будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации", - предлагает Грудинин.

Он обещает, что "разрушение социальной сферы будет остановлено", а "материнство и детство получат всемерную поддержку". "Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии", - говорится в его программе. Он также намерен приравнять ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка, а выплату ежемесячного пособия увеличить с полутора до трех лет.

Кроме этого, Грудинин обещает гражданам "достойные пенсии". "Мы незамедлительно примем закон о "детях войны". Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию, вернем индексацию пенсий работающим пенсионерам… Гарантируем среднюю пенсию по старости - не менее 50% от средней зарплаты", - пишет он.

Безопасность страны и полномочия президента

Команда Грудинина также обещает повышение боеготовности ВС РФ и гарантирует обороноспособность и безопасность страны, справедливый суд, восстановление системы народовластия и народного представительства.

"Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь", - предлагают они. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение президента страны.

Как отмечается в программе, качество государственного управления будет повышено за счет роста ответственности президента за формирование кабинета министров и ответственности правительства за свои действия. "Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом", - говорится в документе.

Выдвижение Грудинина

Беспартийный Грудинин был выдвинут кандидатом от КПРФ и левых и национально-патриотических сил России на съезде коммунистов 23 декабря прошлого года. Представленная им программа получила название "20 шагов Павла Грудинина", что не только, как видно по названию, но и концептуально схожа с программой КПРФ "10 шагов достойной жизни" по выведению страны из кризиса, с которой партия участвовала в выборах 2016 года. Как кандидату от парламентской партии, Грудинину для участия в выборах президента не требуется сбор подписей.