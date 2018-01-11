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Квота для наблюдателей из США и Украины в миссии БДИПЧ на выборах в РФ составит 15%

Политика
11 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

По словам члена ЦИК Василия Лихачева, из-за сложных отношений между Москвой и Киевом и Вашингтоном "будет трудно принять решение о приглашении полноценных национальных делегаций"

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Квота для наблюдателей от стран - членов ОБСЕ в составе миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) составляет примерно 15%, в ЦИК РФ ожидают, что США и Украина полностью используют возможности для направления своих представителей на выборы президента РФ. Об этом сообщил в четверг член ЦИК Василий Лихачев на заседании комитета Госдумы по международным делам.

По его словам, из-за сложных отношений между РФ и Украиной и США "будет трудно принять решение о приглашении полноценных национальных делегаций". При этом Лихачев выразил уверенность в том, что США и Украина, "будучи членами ОБСЕ, в полной мере используют свою квоту" в миссии наблюдения на выборах президента России.

"По информации, которой я обладаю, из Вены она недавно пришла, все страны - члены ОБСЕ, это 50 стран, им была обозначена квота где-то 15%", - сказал Лихачев.

Как сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения на выборах президента России было направлено еще 19 декабря прошлого года. Организация определилась с количеством наблюдателей, она планирует направить в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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