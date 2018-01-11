ЦИК получает вопросы от россиян о возможностях голосования на Украине и в США

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центризбирком России каждый день получает примерно по десятку писем от россиян, живущих за рубежом, которые беспокоятся о возможностях голосования на выборах президента 18 марта; в частности, тревогу высказывают российские диаспоры на Украине и в США. Об этом сообщил в четверг член ЦИК Василий Лихачев на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Много проблем возникает, на которые, скажу откровенно, в российском законодательстве нет ответов", - сказал он.

В частности, по словам Лихачева, ЦИК озабочен эффективной организацией голосования за рубежом. "Русофобская вакханалия там проявляется и будет проявляться. Каждый день [получаем] до десяти писем наших граждан, проживающих за границей и обладающих активным избирательным правом, по процедуре голосования", - отметил член ЦИК.

Он уточнил, что "встревожена российская диаспора после нелегитимного захвата российской собственности в Сан-Франциско, торгпредства в Нью-Йорке". Также "очень много вопросов начинает поступать с территории Украины", отметил член ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила журналистам, что в ведомстве пока нет понимания, как смогут голосовать россияне, живущие на Украине.

Квота для наблюдателей

Квота для наблюдателей от стран-членов ОБСЕ в составе миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) составляет примерно 15%, в ЦИК РФ ожидают, что США и Украина полностью используют возможности для направления своих представителей на выборы президента РФ. Об этом также сообщил Василий Лихачев.

По его словам, из-за сложных отношений между РФ и Украиной и США "будет трудно принять решение о приглашении полноценных национальных делегаций". При этом Лихачев выразил уверенность в том, что США и Украина, "будучи членами ОБСЕ, в полной мере используют свою квоту" в миссии наблюдения на выборах президента России.

"По информации, которой я обладаю, из Вены она недавно пришла, все страны-члены ОБСЕ, это 50 стран, им была обозначена квота где-то 15%", - сказал Лихачев.

Как сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения на выборах президента России было направлено еще 19 декабря прошлого года. Организация определилась с количеством наблюдателей, она планирует направить в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Голосование россиян в Сирии

Граждане России, находящиеся на территории Сирии, также смогут проголосовать на выборах президента РФ в марте, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"На территории Сирийской Арабской Республики будет организовано голосование в соответствии с законодательством РФ и международными стандартами", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли организовано голосование на выборах президента на территории Сирии.

Лихачев уточнил, что избирательные участки будут организованы в посольстве РФ в Дамаске, а также в ряде других точек.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, однако в ряде стран голосование проводится досрочно.

Голосование россиян в Грузии

Граждане России, живущие в Грузии, с которой у РФ нет дипломатических отношений, будут иметь возможность проголосовать на выборах президента России на избирательных участках на территории российской военной базы в Гюмри (Армения). Об этом сообщил в четверг журналистам член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"С Грузией у нас нет отношений. Но мы решили в Гюмри, в Армении, на нашей военной базе создать участки и для граждан РФ, которые проживают в Грузии, чтобы они могли приехать и проголосовать", - сказал он.