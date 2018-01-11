Комитет Госдумы после обращения ФСО разработает правила использования беспилотников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с просьбой разработать правила продажи и использования беспилотников, депутаты намерены заняться этой проблемой. Об этом сообщил в четверг глава комитета Василий Пискарев, рассказывая о планах работы на весеннюю сессию.

"Предлагается проработать вопрос, связанный с эксплуатацией беспилотников. К нам обратились коллеги из Федеральной службы охраны с просьбой проработать правовое регулирование, вопросы приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников", - проинформировал парламентарий.

По его словам, дроны "сейчас используются во многих случаях, в том числе в неправовых целях". Пискарев предложил заняться этим вопросом члену комитета, бывшему директору ФСБ Николаю Ковалеву.