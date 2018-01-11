Путин обсудил с главами информагентств и печатных СМИ выборы в РФ и международные вопросы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств затронул тему предстоящих президентских выборов, рассказал об отношениях России с зарубежными партнерами и пообещал ввести в стране звание "Заслуженный журналист". Глава государства также пообещал подумать над возможностью рекламы в СМИ российской водки.

Конкуренция освежает дискуссию

Одним из первых Путину был задан вопрос о предстоящих в марте нынешнего года выборах президента РФ и большом числе претендентов на президентский пост.

"Мне кажется, что это нормально и хорошо. Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию, обостряет ее", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "главное, чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм". "Это самое основное. А в целом, все эти кампании во благо обществу. Поэтому я это приветствую, рад увидеть интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны", - добавил Путин.

Нормализация отношений с США возможна по доброй воле Вашингтона

Руководителей СМИ интересовали также проблемы российско-американских отношений. По мнению главы российского государства, нормализация отношений возможна, но только в том случае, если Вашингтон проявит мужество, добрую волю и здравый смысл. В случае продолжения санкционной политики российско-американские связи будут деградировать, указал российский лидер.

"Мы-то готовы к нормализации давно, просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается", - сказал Путин.

Он отметил, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США, когда оппоненты запугивают президента Дональда Трампа импичментом, аргументируя это "мнимым вмешательством России". "Хочу еще раз подчеркнуть - это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений", - указал Путин.

В Италии тоже не вмешивались

В ходе беседы президента с руководителями СМИ была также затронута тема выборов в Италии и якобы имевшего место "российского вмешательства" в них. "Нам в голову не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, в том числе - в Италии", - сказал Путин, отвечая на вопрос генерального директора ТАСС Сергея Михайлова.

Российский лидер подчеркнул, что "для нас гораздо дороже отношения с Италией как с государством". "И смысла в этом не видим, потому что мы знаем: какая бы сила ни пришла к власти в Италии, там консенсус есть общенациональный общеполитический по развитию отношений с Россией - в целом мы уверены в том, что российско-итальянские отношения будут развиваться позитивно", - добавил он.

Путин считает слухи о "российском вмешательстве" провокацией, нацеленной на то, чтобы сломать "общенациональный консенсус по развитию межгосударственных связей". "Делается это целенаправленно, чтобы развалить тот уровень отношений, который достигнут, делается это со стороны, а не внутри самой Италии", - заметил президент. По его словам, Россия уже давно предлагала и сейчас возобновила предложение о создании рабочей группы по кибербезопасности, чтобы заниматься борьбой с такими явлениями "совместно и максимально прозрачно".

Глава государства отметил, что похожие вбросы о "российском вмешательстве" были и перед парламентскими выборами в ФРГ.

Беспилотники в Сирии

Участников встречи интересовало мнение президента о попытке нападения террористов с помощью беспилотников на российскую военную базу в Сирии.

Путин отметил, что это нападение было хорошо подготовлено. "Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы - хочу это подчеркнуть - закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера" , - сказал он.

Глава государства заверил, что были приняты все необходимые меры "для безопасности нашего пункта базирования" и выразил уверенность, что "они будут высокоэффективными". Комментируя тот факт, что беспилотники были запущены с территории, находящейся в зоне ответственности Турции, Путин подчеркнул, что действия террористов были направлены на подрыв отношений России и Турции.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей", - сказал он, отметив, что вооруженные силы Турции не имеют отношения к атаке беспилотниками.

Путин заверил, что Москва продолжит укреплять партнерство с Анкарой. "Договариваемся о подготовке встречи в Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции. Сегодня в Дамаске находится наша межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и для встречи с президентом Асадом", - сказал он.

Отношения России и Украины должны восстановиться

Президент России ответил на вопросы о положении дел вокруг Украины. Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта, и хочет, чтобы ситуация разрешилась. "Но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченность ни у кого, кто проживает на ее территории", - уточнил Путин, подчеркнув, что "Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения".

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях "абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, между частями фактически одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня". "Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - отметил глава российского государства.

Путин обратил внимание на тот факт, что "несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос, и вырос значительно". "Это хороший признак того, что у нас есть такие фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", - полагает он.

Президент также заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

Путин уточнил, что "речь идет о [возврате] десятков кораблей, десятков боевых самолетов". "Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - заявил он. "Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - сказал президент РФ.

Ким Чен Ын партию выиграл

Затронув тему безопасности на Корейском полуострове, Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "абсолютно грамотным и уже зрелым политиком", решившим путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности стратегическую задачу.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника", - сказал российский лидер, отметив, что теперь лидер КНДР "конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

Путин подчеркнул, что при урегулировании ситуации на Корейском полуострове "надо исходить из реалий, из того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно и, если уж и ставить перед собой трудно решаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог, через переговоры". "Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но в конечном итоге возможно", - сказал президент. По его словам, "если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия".

Не только работа, но и отдых

Участникам встречи удалось поговорить с главой государства не только о работе, но и об отдыхе. Президент сказал, что предпочитает отдыхать в России. "Что касается новогодних праздников и всех других праздников, я все праздники провожу в России, такова традиция и меня никуда не тянет, честно говоря", - признался Путин.

По его словам, во время прошедших новогодних праздников он "был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь". "Там действительно был мороз - минус 33, но мне это нравится", - поделился впечатлениями президент.

Звание "Заслуженный журналист"

Поскольку встреча президента с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств проходила в преддверии отмечаемого 13 января Дня российской печати, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев счел возможным обратиться к главе государства с просьбой ввести в РФ почетное звание "Заслуженный журналист".

"Думаю, что [это] вполне обоснованно, почему нет", - отреагировал Путин, отметив, что профессия журналиста является подчас даже героической. "Я такое поручение [ввести в РФ звание "Заслуженный журналист"] сформулирую администрации президента, сделаем", - пообещал он.

Реклама водки

Отвечая на просьбу одного из участников встречи разрешить размещать рекламу крепких спиртных напитков, например, водки и коньяка, чтобы СМИ могли зарабатывать деньги сами без новых льгот со стороны государства, президент пообещал подумать. "То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, рекламный рынок, как шагреневая кожа, уменьшается", - сказал он.

Путин напомнил, что по просьбе представителей СМИ "послабления уже сделаны - разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда". Журналисты предложили "не останавливаться на достигнутом". "А может лучше остановиться?" - перешел на шутливый тон президент. Он заметил, что алкоголь "силу дает только на очень короткий промежуток времени".