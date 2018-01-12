Госдума обсудит законопроект о возможности признания физлиц СМИ-иноагентами

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу обсудит резонансный законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо. Вынесенный на первое чтение документ также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц.

Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах, который стал зеркальным ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Создание российского юридического лица

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава думского комитета по информполитике Леонид Левин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и еще ряд парламентариев.

"В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного СМИ (в том числе с использованием сети интернет) осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в документе.

Предусматривается, что российское подразделение должно быть учреждено в течение месяца со дня признания иностранного СМИ иноагентом. Если российское юридическое лицо уже создано, то иностранное СМИ должно будет уведомить об этом профильное российское ведомство в месячный срок после получения указанного статуса.

Норма распространяется на физлиц

Одновременно в законе "О средствах массовой информации" прописывается возможность признания и физических лиц СМИ, выполняющими функции иностранного агента. "Физические лица могут быть признаны иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным настоящей статьей", - говорится в законопроекте. В частности, речь идет о получении денежных средств из-за рубежа.

Так, согласно действующему закону, иноагентами, "независимо от их организационно-правовой формы, могут быть признаны те иностранные СМИ, которые получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников".

Как пояснял ранее ТАСС Толстой, эта норма будет касаться владельцев СМИ-иноагентов. Понятие физические лица в законопроекте вводится "не в рамках регулирования блогосферы РФ", а в связи с тем, что "тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое", отмечал, со своей стороны, Левин.

Блогеры-иноагенты

После внесения законопроекта в российской прессе, а затем на заседании профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи развернулось бурное обсуждение по поводу возможности признания СМИ-иноагентами блогеров. По словам Толстого, хотя новации разрабатывались не для этой категории граждан, они также могут подпасть под эти нормы при наличии соответствующих доказательств.

В частности, СМИ-иноагентом в РФ может быть объявлен "блогер, который получает деньги от иностранного правительства, например, через фонд, который находится в США, и получает их на распространение информации из их источников". Речь идет именно о государственном, а не о частном финансировании.

Толстой также предупредил, что будущий закон обязывает и обычных пользователей соцсетей указывать, если они размещают на своих страницах материалы СМИ, признанного в РФ иностранным агентом. "При распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо информировать своих читателей о том, что вы распространяете информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны", - подчеркнул он.

Политик утвердительно ответил на вопрос о том, нужно ли будет российскому информационному агентству указывать, что оно опубликовало информацию СМИ-иноагента. В целом инициатива стала реакцией на "непрекращающиеся попытки, особенно в преддверии президентских выборов в РФ, навязать определенную информационную повестку через СМИ, получающие финансирование из других государств", отмечал вице-спикер.

Блокировка за несоблюдение закона

Согласно проекту закона, материалы, созданные или распространяемые СМИ-иноагентом, а также учрежденным им российским юридическим лицом, "вне зависимости от способа и формы распространения" должны иметь соответствующую маркировку, а в случае нарушения этих требований публикация материалов таких СМИ должна быть прекращена. Если Минюст установит факт нарушения закона, ведомство будет направлять СМИ-иноагенту уведомление, определяющее срок (не менее 15 дней), в течение которого иностранное СМИ должно устранить нарушение.

"В случае неисполнения иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и учрежденным им юрлицом в указанный в уведомлении срок [выполнения] обязанностей по устранению нарушений доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в тексте.