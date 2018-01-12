Латвия разрешила РФ открыть в марте избирательные участки только в диппредставительствах

ТАСС, 12 января. Посольство России в Латвии обескуражено решением латвийских властей разрешить открытие участков для голосования на предстоящих в марте выборах президента РФ только в представительствах российской дипмиссии в республике.

"Обескуражены решением МИД Латвии об организации избирательных участков на предстоящих 18 марта 2018 года выборах президента Российской Федерации только в российских дипломатических представительствах. Полагаем, что принцип взаимности, на который ссылается пресс-секретарь МИД Латвии, в данном случае неуместен. К слову, явка на последних выборах в Сейм в четырех латвийских дипломатических представительствах в России составила менее 500 человек. В то же время в выборах президента Российской Федерации 2012 года, организованных на территории Латвии, участвовали почти 22 тысячи человек", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Facebook дипмиссии.

В посольстве также отметили, что "подобные действия противоречат декларируемому официальной Ригой курсу на выстраивание прагматичных отношений с Россией", и выразили уверенность, что "российские граждане преодолеют созданные препятствия и реализуют свое право на участие в выборах президента Российской Федерации".

Ранее МИД Эстонии также не удовлетворил просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открывать избирательные участки где-либо кроме помещений российских консульских представительств в этой балтийской республике.