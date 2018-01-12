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Захарова: Москва возмущена осквернением памятника советским воинам в Вене

Политика
12 января, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, страна глубоко разочарована тем, что "виновных еще ни разу не удавалось установить"

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия возмущена актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Вене. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущены очередным случаем осквернения памятника советским воинам-освободителям в Вене, - сказала она. - Мы глубоко разочарованы тем, что, несмотря на повторяющийся характер подобных актов вандализма, в том числе накануне памятных дат и планируемых возложений венков, виновных еще ни разу не удавалось установить".

Как сообщила Захарова, по данному факту посольство РФ в Австрии направило ноту министерству по делам Европы, интеграции и внешних сношений республики с требованием незамедлительно устранить нанесенный ущерб, выявить и наказать совершивших это преступление лиц.

Как обратила внимание дипломат, вопрос о необходимости усиления защиты мемориальных комплексов от вандалов путем организации постоянной физической охраны либо установки на площади камер видеонаблюдения неоднократно ставился перед австрийскими партнерами. "К сожалению, приходится констатировать, что наши призывы в Вене до сих пор не услышаны, - сказала она. - Мы рассчитываем, что на этот раз австрийские власти не оставят без внимания эту проблему и оперативно примут исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей охраны памятников и недопущению повторения подобных инцидентов в будущем".

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Захарова, Мария Владимировна
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