В поддержку участия Собчак в выборах собрано более половины подписей избирателей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сборщики подписей в поддержку участия в выборах президента РФ телеведущей Ксении Собчак собрали к 12 января более половины необходимых для ее регистрации в качестве кандидата автографов граждан. Об этом сообщил в пятницу штаб Собчак.

"По состоянию на утро 12 января региональные штабы Ксении Собчак собрали более половины требуемой суммы подписей - 51 тыс. 325", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Представить в ЦИК подписи и документы для регистрации кандидаты могут до 31 января. Собчак баллотируется от непарламентской партии "Гражданская инициатива".

Выборы президента пройдут 18 марта.