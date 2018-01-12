Госдума приняла в I чтении законопроект о возможности признания физлиц СМИ-иноагентами

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц.

Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он стал зеркальным ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

"Я отчасти согласен, что хотелось бы перейти от политики симметричных ответов к политике шагов, но РФ придерживается общепринятых норм международного права и уважает свободу слова и демократические ценности, принятые во всем мире", - сказал в ходе дискуссии один из авторов документа, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. "Поэтому мы, в отличие от наших коллег, не берем на себя такую инициативу, мы лишь отвечаем на те меры, которые принимаются в отношении наших СМИ", - подчеркнул он.

По словам политика, "это вмешательство может принимать различные названия и различные ипостаси, поэтому необходимо тоже быть максимально готовыми и вооруженными в этой ситуации".

Создание российского юридического лица

Авторами инициативы, помимо Толстого, выступили глава думского комитета по информполитике Леонид Левин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и еще ряд парламентариев.

"В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного СМИ (в том числе с использованием сети интернет) осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в документе.

Предусматривается, что российское подразделение должно быть учреждено в течение месяца со дня признания иностранного СМИ иноагентом. Если такое юридическое лицо уже создано, то иностранное СМИ должно будет уведомить об этом профильное ведомство РФ в месячный срок после получения указанного статуса.

Норма распространяется на физлиц

Одновременно в законе "О средствах массовой информации" прописывается возможность признания и физических лиц СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

"Физические лица могут быть признаны иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным настоящей статьей", - говорится в законопроекте. В частности, речь идет о получении денежных средств из-за рубежа.

Так, согласно действующему закону, иноагентами, "независимо от их организационно-правовой формы, могут быть признаны те иностранные СМИ, которые получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников".

Как пояснял ранее ТАСС Толстой, эта норма будет касаться владельцев СМИ-иноагентов. Понятие физические лица в законопроекте вводится "не в рамках регулирования блогосферы РФ", а в связи с тем, что "тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое", отмечал, со своей стороны, Левин.

Блокировка за несоблюдение закона

Согласно проекту закона, материалы, созданные или распространяемые СМИ-иноагентом, а также учрежденным им российским юридическим лицом, "вне зависимости от способа и формы распространения" должны иметь соответствующую маркировку, а в случае нарушения этих требований публикация материалов таких СМИ должна быть прекращена. Если Минюст установит факт нарушения закона, ведомство будет направлять СМИ-иноагенту уведомление, определяющее срок (не менее 15 дней), в течение которого иностранное СМИ должно устранить нарушение.

"В случае неисполнения иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и учрежденным им юрлицом в указанный в уведомлении срок [выполнения] обязанностей по устранению нарушений доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в тексте.