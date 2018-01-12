Первый зампред СФ: необходимо защитить выборы президента от любого внешнего вмешательства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров считает одной из задач этого года поставить заслон любому вмешательству внешних сил в начавшуюся кампанию по выборам президента России.

Выступая на торжественном мероприятии в День работника прокуратуры РФ, напомнив о словах Юрия Чайки о том, что одной из задач прокуратуры является обеспечение законности выборов, Федоров подчеркнул, что "здесь необходимо обеспечить честную и прозрачную борьбу, поставив надежный заслон на пути всяческих внешних сил".

Он напомнил, что в Совете Федерации действует комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. "Рассчитываем, что Генеральная прокуратура продолжит плотно с ней взаимодействовать и оперативно реагировать на передаваемые материалы и предложения", - сказал он.

Федоров также зачитал поздравления прокуратуре от главы верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая подчеркнула роль прокуроров в защите правовых основ гражданского общества, укреплении и развитии государства и реагировании на нарушения прав граждан. "Сотрудничество Федерального собрания с Генеральной прокуратурой - давнее, тесное и весьма плодотворное", - подчеркнул Федоров перед вручением наград сотрудникам прокуратуры от Совета Федерации.