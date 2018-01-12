Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый зампред СФ: необходимо защитить выборы президента от любого внешнего вмешательства

Политика
12 января, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Николай Федоров выразил надежду, что Генпрокуратура продолжит плотно сотрудничать с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров считает одной из задач этого года поставить заслон любому вмешательству внешних сил в начавшуюся кампанию по выборам президента России.

Выступая на торжественном мероприятии в День работника прокуратуры РФ, напомнив о словах Юрия Чайки о том, что одной из задач прокуратуры является обеспечение законности выборов, Федоров подчеркнул, что "здесь необходимо обеспечить честную и прозрачную борьбу, поставив надежный заслон на пути всяческих внешних сил".

Смотрите также

Правила агитации на выборах президента РФ

Он напомнил, что в Совете Федерации действует комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. "Рассчитываем, что Генеральная прокуратура продолжит плотно с ней взаимодействовать и оперативно реагировать на передаваемые материалы и предложения", - сказал он.

Федоров также зачитал поздравления прокуратуре от главы верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая подчеркнула роль прокуроров в защите правовых основ гражданского общества, укреплении и развитии государства и реагировании на нарушения прав граждан. "Сотрудничество Федерального собрания с Генеральной прокуратурой - давнее, тесное и весьма плодотворное", - подчеркнул Федоров перед вручением наград сотрудникам прокуратуры от Совета Федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Федоров, Николай Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
3
Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах
4
"Ъ": частные инвесторы купили в России электростанции для майнинга криптовалют
5
Власти Крыма приняли решение о ликвидации компании-оператора Керченской переправы
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
В МВД опровергли информацию о "заминированном" поезде в Белгородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама