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ЦИК советует живущим на Украине россиянам приехать голосовать в Россию

Политика
12 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что нельзя гарантировать российским избирателям возможность проголосовать на Украине

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала россиянам, живущим на Украине и желающим проголосовать 18 марта на выборах президента России, приехать для этого в приграничные российские регионы. Гарантировать, что у российских избирателей будет возможность проголосовать на территории Украины, нельзя, заявила она.

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"У нас только одно предложение нашим гражданам, желающих проголосовать, - лучше все-таки приехать в Россию (в приграничные области) и проголосовать. Для этого у них сейчас есть все возможности", - сказала Памфилова журналистам в пятницу.

Она отказалась прогнозировать возможность организации голосования россиян на Украине. "Я не могу ничего гарантировать, не в моей компетенции", - сказала глава ЦИК.

Она напомнила об опыте выборов в Госдуму в сентябре 2016 года, когда у входов на избирательные участки, организованные в российских диппредставительствах на Украине, "молодчики стояли" и не пускали избирателей.

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Памфилова, Элла Александровна
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