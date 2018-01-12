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Памфилова не исключила обращения в суд для опровержения недостоверных публикаций в СМИ

Политика
12 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Глава Центризбиркома также раскритиковала практику ссылаться на "источники, близкие к ЦИК"

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что ведомство может обращаться в суд для опровержения опубликованной в СМИ недостоверной информации о своей работе. Об этом она заявила в пятницу на заседании комиссии.

Накануне издание РБК опубликовало материал, в котором утверждалось, что ЦИК отменил принятое ранее постановление о распределении по регионам комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) из-за недовольства Администрации президента.

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"Центральная избирательная комиссия - независимый орган, [не зависит] ни от исполнительной, ни от законодательной власти, мы действуем жестко и четко в рамках закона. И вот эти все домыслы<...> Тем более я давала опровержение, когда корреспондент подошел и спросил у меня", - прокомментировала публикацию Памфилова.

Она раскритиковала также практику журналистов ссылаться на "источники, близкие к ЦИК" или к Администрации Президента РФ. "Что это за источники, назовите мне их! Исходя из этой логики, можно любую сплетню, любую дезинформацию продвигать, и как потом отбиваться?" - заметила она.

Памфилова подчеркнула, что нет "источников, близких к ЦИК". "Если вас интересуют какие-то вопросы, обращайтесь напрямую. Есть члены ЦИК, есть аппарат, каждый называет свои имя и фамилию и дает информацию проверенную", - сказала она.

По мнению Памфиловой, распространение непроверенной информации со ссылкой на такие источники, - это "глупость, непрофессионализм или осознанная политика по дискредитации Центральной избирательной комиссии". "Мы на это будем реагировать, будем в суд подавать, хотя я очень люблю СМИ наши", - сказала она.

Пояснение по распределению КОИБов

Памфилова отметила, что позиция ЦИК по распределению КОИБов не изменилась. Зампредседателя комиссии Николай Булаев пояснил, что ЦИК изначально сомневался в возможности доставить КОИБы в северокавказские республики, поэтому комплексы, предназначенные для Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестана, решено было отправить в Московскую область. "Потом все-таки мы изыскали эту возможность, и КОИБы доставляются в республики Северного Кавказа, мы вернулись к старому своему решению", - сказал он, добавив, что электронные урны будут доставлены до 15 января.

Памфилова отметила, что КОИБы не будут "размазаны" по регионам, как утверждалось в статье РБК, а будут сконцентрированы на крупных участках в больших городах. Однако она уточнила, что ЦИК не навязывает регионам схему распределения КОИБов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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