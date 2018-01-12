Левин не видит проблем с удалением из соцсетей материалов СМИ-иноагентов без маркировки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что не видит проблем с удалением из социальных сетей материалов, размещенных с нарушением законопроекта о СМИ-иноагентах, который в случае вступления в силу обязывает указывать соответствующую маркировку.

"По поводу удаления информации из социальных сетей я хотел бы напомнить, что у органов исполнительной власти есть возможность успешной работы по удалению противоправного контента из соцсетей, в том числе из зарубежных", - сказал Левин на заседании палаты при обсуждении законопроекта. "Поэтому мы проблем в правоприменительной практике такого рода не видим", - добавил он.

Глава комитета в связи с этим напомнил, что пользователи соцсетей уже сейчас должны при упоминании названия террористических организаций указывать, что они запрещены в РФ.

Документ, о котором идет речь, обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц. Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он стал зеркальным ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Среди прочего инициатива требует и от обычных пользователей соцсетей указывать, если они размещают на своих страницах материалы СМИ, признанного в РФ иностранным агентом.