В поддержку кандидата от "Альянса зеленых" Агурбаш собрано более 30 тыс. подписей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 30% от необходимого объема собрано в поддержку кандидата от партии "Альянс зеленых" Эльвиры Агурбаш. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов.

Поскольку Агурбаш выдвинута на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах ей необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей.

"Мы работаем в соответствии с намеченным планом, на данный момент собрано более 30% от необходимого объема подписей в поддержку Эльвиры Агурбаш", - сказал Урсов.

По словам главы предвыборного штаба, сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января. "Я уверен, что нам удастся уложиться в установленные сроки", - добавил он.

Выборы президента пройдут 18 марта. Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря, сдавать в ЦИК документы и подписи они могут до 18:00 31 января.