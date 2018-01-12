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В поддержку кандидата от "Альянса зеленых" Агурбаш собрано более 30 тыс. подписей

Политика
12 января, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

В предвыборном штабе заявили, что сбор подписей продлится до 30 января

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 30% от необходимого объема собрано в поддержку кандидата от партии "Альянс зеленых" Эльвиры Агурбаш. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов.

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Поскольку Агурбаш выдвинута на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах ей необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей.

"Мы работаем в соответствии с намеченным планом, на данный момент собрано более 30% от необходимого объема подписей в поддержку Эльвиры Агурбаш", - сказал Урсов.

По словам главы предвыборного штаба, сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января. "Я уверен, что нам удастся уложиться в установленные сроки", - добавил он.

Выборы президента пройдут 18 марта. Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря, сдавать в ЦИК документы и подписи они могут до 18:00 31 января.

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Персоны
Агурбаш, Эльвира Калметовна
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