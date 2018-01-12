В Совфеде считают, что остатки украинской военной техники в Крыму вряд ли интересны Киеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Украинская военная техника, часть которой остается на территории Крыма, вряд ли представляет ценность для Киева из-за ее плачевного состояния. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Ольга Ковитиди.

На встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств в четверг президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она находится в плачевном состоянии. Глава российского государства уточнил, что речь идет о возврате десятков кораблей, десятков боевых самолетов.

"Остатки украинской военной техники могут быть возвращены Украине только путем самовывоза, если украинская сторона сможет завести это имущество, которое сейчас вряд ли уже можно назвать военной техникой", - отметила сенатор, представляющая в верхней палате российского парламента республику Крым.

"Украинская сторона не будет торопиться забирать оставшуюся военную технику с территории Крыма, потому что для нее это будет очень дорого и она [техника] никакой ценности уже давно не представляет", - отметила Ковитиди.

В качестве примера она привела единственную в составе Военно-морских сил Украины дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", которая была построена еще в 1970 году и со времени вхождения в состав украинского военного флота практически ни разу не вышла в море.

"Подлодка "Запорожье" - самый яркий и наглядный пример. В составе ВМС Украины подлодка стояла практически всегда на приколе, больше 20 лет из-за отсутствия средств на покупку аккумуляторов. Когда же их купили в Греции за несколько миллионов долларов, выяснилось, что они для этого класса субмарин не подходят", - напомнила сенатор.

Техника на запчасти

Украина в случае передачи ей остатков военной техники, а именно танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, грузовых автомобилей, которые остаются на территории полуострова, сможет использовать их на запчасти, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

"Только на запчасти эту технику сможет Украина использовать, больше ни на что. Она в большей степени не является рабочей. Неизвестно вообще, смогут ли танки и другая бронетехника самостоятельно дойти для погрузки на платформы", - сказал он в беседе с ТАСС.

Он привел пример, что в украинской бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в селе Перевальное Симферопольского района, бронетехника делилась на три категории: которая может ездить, которая может стрелять и та, которую можно пустить на запчасти. "Из этой бригады часть техники была передана Украине еще в 2014 году. Так танки на платформы загружали кранами, поскольку самостоятельно въехать они не могли", - напомнил эксперт.

Ченнык также отметил, что точное количество бронетехники, грузовиков, оставшейся от украинской армии в Крыму, ему неизвестно. Но речь может идти о нескольких десятках танков Т-64 и Т-72, БТР-70 и БТР-80, БМП-2, грузовых автомобилях, а также о средствах противовоздушной обороны, в том числе комплексах С-300, которые дислоцировались в Севастополе.

О воссоединении с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма, отправив несколько эшелонов. О точном количестве переданной и оставшейся на полуострове украинской техники не сообщалось.