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Толстой: блогера могут признать иноагентом, если он зарегистрирован как СМИ

Политика
12 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что только в таком контексте закон о СМИ-иноагентах может затронуть физическое лицо

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Блогер должен быть зарегистрирован как средство массовой информации, чтобы к нему могли быть применены положения законопроекта о СМИ-иноагентах. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой при обсуждении документа.

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"Хочу еще раз подчеркнуть - не касается это блогеров. Для того чтобы это коснулось блогера, он должен быть средством массовой информации. Только в этом контексте физические лица могут быть затронуты этим законом", - подчеркнул Толстой.

В пятницу нижняя палата парламента приняла в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать физических лиц СМИ-иноагентами. Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он стал зеркальным ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

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Проблемы RT в США Закон о СМИ-иноагентах в РФ
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