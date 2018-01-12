Толстой: блогера могут признать иноагентом, если он зарегистрирован как СМИ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Блогер должен быть зарегистрирован как средство массовой информации, чтобы к нему могли быть применены положения законопроекта о СМИ-иноагентах. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой при обсуждении документа.

"Хочу еще раз подчеркнуть - не касается это блогеров. Для того чтобы это коснулось блогера, он должен быть средством массовой информации. Только в этом контексте физические лица могут быть затронуты этим законом", - подчеркнул Толстой.

В пятницу нижняя палата парламента приняла в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать физических лиц СМИ-иноагентами. Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он стал зеркальным ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.