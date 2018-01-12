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Захарова назвала бредом реакцию украинских СМИ на кадровые решения в Кремле

Политика
12 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Официальный представитель МИД порекомендовала журналистам Украины сконцентрироваться "на внутриполитических, экономических и социальных проблемах собственной страны и не искать внешних врагов"

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бредом реакцию украинских СМИ на присвоение одному из сотрудников администрации президента РФ классного чина.

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На брифинге в пятницу она подтвердила, что в начале декабря минувшего года указом президента РФ начальнику департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазией и Республикой Южной Осетией Иналу Ардзинбе был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса.

"Это вызвало какую-то совершенно неадекватную реакцию у украинских СМИ, - отметила Захарова. - Нас просто завалили вопросами, потому что в украинских СМИ все это было приравнено к какому-то там воинскому званию, чуть ли ни генерал-майора, за проведение каких-то там чуть ли ни террористических кампаний на территории Украины".

"Это полный бред вообще, - подчеркнула официальный представитель, отвечая на вопрос ТАСС. - Не знаю, то ли от собственного кадрового кризиса, то ли просто от желания постоянно искать каких-то внешних врагов появляется вот такое маниакальное желание отслеживать жизнь и карьеру российских чиновников. Я могу только порекомендовать в данном случае украинским СМИ просто заняться наконец фокусировкой на внутриполитических, экономических и социальных проблемах собственной страны и не искать внешних врагов, а тем более не придумывать такие новости, которые потом тиражируются".

"Вот лучше бы им анализировать выполнение Киевом минских договоренностей", - заключила Мария Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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