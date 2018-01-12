Депутат Ющенко: у Грудинина были зарубежные транзитные счета, о которых он мог не знать

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил, что у кандидата от партии на выборах президента, бизнесмена Павла Грудинина были так называемые транзитные счета в зарубежных банках, о которых клиенты банков могут не знать, но даже они были закрыты до регистрации в ЦИК.

Ранее член Центризбиркома Борис Эбзеев сообщил в ходе заседания комиссии, что Грудинин при подаче документов для выдвижения указал, что имеет пять счетов в одном из банков в Вене. При этом другой член ЦИК - Евгений Колюшин - уточнил, что все счета были закрыты до регистрации кандидата.

"Иностранные счета были закрыты до 28 декабря, а внутри банка существуют так называемые транзитные счета, о которых клиенты, в принципе, могут и не знать, потому что это внутрибанковская "кухня". По инициативе наших юристов мы нашли три этих транзитных счета, и они тоже были закрыты, обнулены полностью, поэтому сегодня его зарегистрировали в ЦИК, в противном случае этого бы не произошло", - пояснил Ющенко.

"Что касается наличия зарубежных счетов, когда Грудинин был кандидатом в депутаты Госдумы, то для сведения: выборы были в сентябре 2016 года, а открыл он иностранный счет в январе 2017 года. Как предприниматель и обычный человек он имел право открывать зарубежные счета", - пояснил Ющенко. Когда же, по его словам, Грудинин стал кандидатом в президенты, то эти счета были закрыты, как это полагается по закону. "И он был сегодня зарегистрирован, не нарушая никаких норм", - подчеркнул политик.

"Никакого ущерба репутации нашего кандидата нет, мы идем на выборы, все в соответствии с законом, кандидатом в президенты Грудинин зарегистрирован после проверки под огромной лупой всех его документов", - заключил депутат.

Как ранее стало известно из представленного Грудининым в Центризбирком России уточнения сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, перед регистрацией в качестве кандидата он закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей. По закону все кандидаты при выдвижении на выборы президента подают в ЦИК сведения о доходах, имуществе и ценных бумагах по состоянию на первое число месяца, в котором была объявлена избирательная кампания.