ЦИК в последние часы выдвижения принял документы от кандидата от Родной партии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Центризбирком России вечером в пятницу, когда завершается период выдвижения кандидатов от партий, принял документы от кандидата от Родной партии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

"Приняты документы у кандидата от Родной партии Марины Копёнкиной, руководителя центра "Молодость и долголетие", - сказал собеседник агентства.

В полночь закончится этап выдвижения кандидатов на выборы президента. До 12 января включительно могли подавать документы кандидаты от партий, срок выдвижения самовыдвиженцев истек 7 января.

Кто прошел процедуру выдвижения

Как сообщалось ранее, всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них - президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову - было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права. Всего же о намерении участвовать в выборах в формате самовыдвижения заявляли 46 человек.

Что касается партий, то ЦИК получил 24 уведомления о проведении предвыборных съездов. Впрочем, ряд партий отменил запланированные съезды, а еще одна собиралась повторно.

Избирательные счета на сегодняшний день открыли 14 кандидатов от партий: Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты). Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию.

Кандидат от Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов снял свою кандидатуру после подачи документов в ЦИК. Представителям трех партий (Елене Семериковой из "Женского диалога", Юрию Сидорову из Партии малого бизнеса и Ирине Волынец от "Народа против коррупции") было отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с различными нарушениями.

Общественный деятель Волынец однако успела выдвинуться от другой политической силы - Народной партии России, она подала документы в ЦИК 12 января. Кроме того, на рассмотрении Центризбиркома находятся документы кандидата от Российской социалистической партии Ирины Гагитэ и депутата гордумы Волгограда Олега Булаева, выдвинутого Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС).

Самовыдвиженцам для регистрации на выборах требуется собрать 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Кроме того, для регистрации кандидаты должны сдать первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в уже сданных документах, если они были, а также фотографию.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 мск 31 января. Выборы президента России состоятся 18 марта.