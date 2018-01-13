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МИД РФ: строительство Израилем поселений на Западном берегу подрывает мирный процесс

Политика
13 января, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке" уменьшаются

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Строительство израильскими властями поселений на Западном берегу реки Иордан не способствует мирным переговорам между израильтянами и палестинцами, считают в МИД РФ.

"Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса", - говорится в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

В Москве подтвердили позицию о незаконности политики Израиля по строительству жилья на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. "При этом также очевидно, что продолжение израильской поселенческой деятельности подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнули в МИД.

11 января правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас") сообщила, что Комитет по планированию израильской гражданской администрации на Западном берегу Иордана (специальное ведомство Минобороны Израиля) одобрил планы строительства 1122 квартир и домов на одну семью в 20 поселениях, а также опубликовал тендеры на возведение 651 единицы жилья на Западном берегу реки Иордан.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа нынешнего года премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу.

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